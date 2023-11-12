Премьер-министр Израиля назвал условие, необходимое для прекращения конфликта

Новости об израильском конфликте сейчас фактически «затмили» события на Украине. Палестинские боевики продолжают удерживать пленников, а израильские военные — наносить удары по городским кварталам.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN заявил, что длительное прекращение огня возможно только в случае освобождения удерживаемых палестинцами пленных. Но израильский политик полагает, что у палестинцев иная тактика: чередой пауз свести на нет израильскую операцию.

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Нетаньяху сравнил ситуацию 2023 года с 1944 годом: мол, это как если бы немцы попросили у союзников длительную передышку после успешной высадки англо-американцев в Нормандии.

«Ок, давайте прервемся. Вы, ребята, подождите, дайте нам восполнить запасы, вылезти из террористических туннелей, снова вооружиться...» — саркастично прокомментировал ситуацию Нетаньяху.

Палестинские боевики захватили около 250 пленных, большая их часть — гражданское население. По заявлениям ХАМАС, часть пленников погибла в результате израильских ударов по городским кварталам.





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