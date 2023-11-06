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Лавров: англосаксы подталкивают Ближний Восток к большому конфликту
Глава МИД РФ полагает, что западные страны продолжают свою традиционную политику: ссорят страны и народы

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Обострившаяся ситуация в Изариле и Палестине продолжает привлекать всеобщее внимание. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров тоже дал свой комментарий по последним событиям. Он сделал это на марафоне российского общества «Знание».

Прежде всего, Лавров заметил, что западным державам не в новинку извлекать прибыль из чужих трудностей, решать собственные затруднения за счет других стран и народов. США и зависимые от них страны часто пытались в прошлом сеять хаос в различных регионах земного шара. 

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«Сейчас мы видим, как англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к грани большой войны...» — обозначил свою позицию Сергей Лавров.

Министр иностранных дел привел и другие примеры западного вмешательства в чужие дела: Украину, Сирию, Ирак, Ливию. Лавров заметил, что «англосаксонская линия» неоднократно приводила к потере суверенитета той или иной державы. Российский дипломат полагает, что такая судьба в недалеком будущем может ожидать и Украину. 

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Тем не менее, Сергей Лавров выразил надежду на то, что новая «глобальная архитектура» не будет подчинена какому-то одному игроку и станет справедливой. 

#россия #новости #сша #политика #израиль #палестина #дипломатия
Источник: iz.ru
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