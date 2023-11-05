реклама
Не будем отрицать очевидных вещей: российско-американские отношения сейчас находятся в формате «ниже нуля».
Об этом говорил пресс-секретарь российского президента, Дмитрий Песков. А нынче, на вопрос журналиста Павла Зарубина о возможных контактах лидеров России и США, представитель Кремля ответил так:
реклама
«Это должно быть при обоюдном желании, обоюдной готовности. Должны вызреть определенные условия...»
Ещё в 2021 году Владимир Путин и Джо Байден встречались на Саммите Россия — США в Женеве.
Тогда речь шла о необходимости двустороннего диалога по стратегической стабильности и контролю за вооружениями.
Прекращение стабильных двусторонних российско-американских отношений произошло в 2022 году, по инициативе американской стороны.
Надо отметить, что даже в годы Холодной войны происходили встречи советских и американских лидеров. К примеру, встреча президента США Джона Кеннеди и первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва в нейтральной Вене в 1961 году.