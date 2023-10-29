Спикер Госдумы пообещал «симметричный ответ» на возможное изъятие замороженных российских активов

С началом СВО российские средства, находившиеся в западных банках, были заморожены. Позднее всё чаще европейские и американские политики стали говорить об их изъятии. К этому дискурсу сразу же подключились представители киевского режима, рассчитывающие положить часть российских средств себе в карман.

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин отметил, что от антироссийской экономической политики пострадала сама Европа. Из-за этого, по мнению российского политика, единство «европейского лагеря» находится под угрозой. Одна из главных причин для раздоров — это финансирование Украины, обходящееся слишком дорого для многих европейских стран.

реклама

В результате некоторые политики ЕС, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, вновь решили выставить на повестку дня вопрос об отъеме российских средств.

Володин заметил, что такое решение вызовет российский «симметричный ответ». «В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства...» — заявил он в своём Telegram-канале.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Впрочем, пока что решение об изъятии российских средств не принято. Такой поступок может серьезнейшим образом ударить по репутации западных банков.