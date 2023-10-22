Бывший советник Пентагона полагает, что США столкнулись с нехваткой людей для пополнения вооруженных сил

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что американские вооруженные силы столкнулись с кадровым голодом. По мнению специалиста, Армии США сейчас очень далеко до уровня 1991 года (время «Бури в пустыне»).

Макгрегор считает, что сейчас Штаты не готовы к участию в полномасштабном конфликте. Такая ситуация сложилась из-за затяжных конфликтов в Ираке и Афганистане, плюс сыграла свою роль политика минобороны.

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»У нас слабый резерв. Армия не может больше набирать военных...» — к такому выводу пришел Макгрегор.

Схожее заявление недавно делал экс-ведущий Fox News Такер Карлсон. По его мнению, американские вооруженные силы сейчас достигли рекордной слабости за последние полвека.

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Исторически поддерживать вооруженные силы на должном уровне длительное время — задача нетривиальная. Даже римские легионы в конце концов деградировали и перестали состоять даже из романизованных «варваров». Римские граждане не желали более служить в вооруженных силах, а экономический кризис завершил разложение вооруженных сил «античной сверхдержавы».