Депутат Михаил Шеремет считает, что нынче колоссальной скульптуре место в России

Российский депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сделал неожиданное предложение: перенести знаменитую статую Свободы из США в Россию. По мнению отечественного политика, Штаты превратились из оплота демократии в центр новой деспотии. К этому американцев привела привычка паразитировать на экономиках других стран, полагает депутат Шеремет.

Кроме того, в том, что образ «американской свободы» померк, виноват и лидер США, Джо Байден. Ранее Шеремет обвинял американского президента в «разрушении американской мечты».

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«Поэтому статуя Свободы должна быть демонтирована и перенесена в Россию, которая защищает сегодня права других народов и стран на свободу выбора и развития...» — сделал вывод депутат Шеремет.

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Статуя Свободы (полное наименование — «Свобода, озаряющая мир») была создана в период 1876 — 1886 гг. Сейчас она является одним из главных символов США. С 1984 года статуя Свободы входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.