Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
DarkNik
В Госдуме предложили перенести статую Свободы в Россию
Депутат Михаил Шеремет считает, что нынче колоссальной скульптуре место в России

реклама

Российский депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сделал неожиданное предложение: перенести знаменитую статую Свободы из США в Россию. По мнению отечественного политика, Штаты превратились из оплота демократии в центр новой деспотии. К этому американцев привела привычка паразитировать на экономиках других стран, полагает депутат Шеремет.

Кроме того, в том, что образ «американской свободы» померк, виноват и лидер США, Джо Байден. Ранее Шеремет обвинял американского президента в «разрушении американской мечты». 

реклама

«Поэтому статуя Свободы должна быть демонтирована и перенесена в Россию, которая защищает сегодня права других народов и стран на свободу выбора и развития...» — сделал вывод депутат Шеремет.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Статуя Свободы (полное наименование — «Свобода, озаряющая мир») была создана в период 1876 — 1886 гг. Сейчас она является одним из главных символов США. С 1984 года статуя Свободы входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

#россия #новости #сша #политика #история
Источник: gazeta.ru
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Байден считает, что человечеству «нужен новый мировой порядок»
США рассматривает возможность блокирования доступа Китая к облачным графическим процессорам
Генеральный директор NVIDIA: компания подчинится санкциям США в отношении Китая
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Газпром" приступил к возведению крупнейшего в РФ литейного производства для газовых турбин
6
В третьем квартале китайские производители чипов прибрали к рукам всё оборудование, которое оказалось ненужным
2
Wargaming рассказала о пожертвованиях из World of Tanks в адрес Украины
14
МиГи с "Кинжалами" будут уничтожать пусковые установки ATACMS и обнаруженные секретные склады
4
Microsoft может отказаться от Windows 11 в пользу Windows 12, поскольку продажи ОС остановились
25
Ryzen 7 7800X3D и GeForce RTX 4090 не смогли обеспечить 60 fps даже в 720p в Cities Skylines II
33
Samsung сообщил, что финальная версия Android 14 для линейки Galaxy S23 уже совсем близко
1
США хранили под открытым небом детали для Abrams, Bradley, из-за чего причинен ущерб в $1,8 млрд
2
Tesla Cybertruck замечен на шоссе с десятками пулевых отверстий — в него стреляли из Томми-гана
1
В процессе импортозамещения банки столкнулись с переклеиванием этикеток на импортное оборудование
4
Российский Т-80УЕ-1 из серии "летающий танк" с персональным модулем РЭБ, был замечен на полях СВО
+
Астрономы открыли новую Сверхновую
+
Тайваньские крестьяне вынудили TSMC отменить строительство самой продвинутой на планете 1-нм фабрики
+
Windows 11 Pro с настройками по умолчанию замедляет Samsung 990 Pro вплоть до 46 % — тест TH
7
В Counter-Strike 2 начали разбанивать игроков, заблокированных из-за AMD Anti-Lag+
+
Визит Байдена в Израиль стал разочарованием для США
2
Эксперты объяснили, почему криптовалюты растут и будут расти далее вплоть до бычьего цикла
1
США передали Израилю первую партию бронетехники
+
Топовая версия OPPO A2m 5G получит 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища
+
Рейтинг стран по стоимости интернета
3

Популярные статьи

Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
46
"Ограбление президента" - неплохой авантюрно-приключенческий фильм
5
Создаю свой дистрибутив Linux
38
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
29
Япония первой в мире провела успешные испытания рельсотрона на борту корабля
2
Американские "чиповые" санкции против Пекина больше вредят Западу, чем Китаю
8
Поданы заявки на запуск в космос более 1 миллиона спутников
7
Турецкий эксперт: больница в Газе была поражена израильской авиабомбой Мark-84 созданной в США
21
Reuters: Израиль готовится к разрушению инфраструктуры Газы во время военной операции
3
Иранские ракеты хуситов предназначались для корабля ВМС США, а не для Израиля — западный эксперт
+

Сейчас обсуждают

glavhyilo
21:49
байдуну помоложе пишут текста люди,он там просто для озвучивания их.
Байден считает, что человечеству «нужен новый мировой порядок»
Машиах
21:49
Историю праотца Иакова, изучать будешь? Или будешь как овца в стаде блеять?
Нетаньяху: Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам
Показывал 3_14sUn
21:47
Да ты гой необрезанный, чему ты там учить собрался?
Нетаньяху: Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам
Vorvort
21:46
2023 один из самых неудачных в плане игр. Издатели и разработчики накидали кучу неоптимизированного гуано. Лишь Baldurs gate 3 оправдала ожидания, но и её потребовалось шлифовать многими патчами.
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Ясир Арафат
21:46
Во что играешь? В сетевых пострелушках пофигу разрешение, главное fps.
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Машиах
21:46
шаббат сегодня, я отдыхаю, тебя вот гоя пытаюсь уму научить
Нетаньяху: Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам
Shatun29
21:46
Причём самых худший вариант это хохлы под руководством еврея.
Нетаньяху: Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам
Показывал 3_14sUn
21:45
Шабесгой, иди работать! Мне нельзя слушать твои богохульные речи.
Нетаньяху: Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам
DonCarleone
21:45
до него как до жирафа доходит это
3D-GPT: новый подход к 3D-моделированию
Ясир Арафат
21:45
Игор нету? Игори есть, это ты Шеша зажрался.
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем