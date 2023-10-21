Американский президент полагает, что Вашингтон сумеет в итоге такой порядок создать

Американский президент Джо Байден на одном из предвыборных мероприятий сказал, что послевоенное устройство мира (после 1945 года) себя фактически исчерпало. Человечество нуждается в «новом миропорядке», который можно построить при главенстве США. Разумеется, если только у американцев хватит уверенности в собственных силах.

Американский лидер добавил, что сейчас наступает поворотный момент в истории. Несколько следующих лет определят политические расклады на десятилетия вперед. Разумеется, Байден считает, что ведущая роль в данном процессе должна принадлежать Штатам.

реклама

«Я думаю, что у нас есть возможность сделать что-то, если мы достаточно смелы и уверены в себе, чтобы объединить мир так, как никогда раньше...» — заметил президент США

Пока не совсем ясно, на каком базисе американский президент планирует «объединять мир». В любом случае, это не первое заявление лидера США на такую тему.

«Будет новый мировой порядок, и мы должны возглавить его...» — так говорил Байден в 2022 году.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ещё интереснее было бы узнать о реакции политиков из других стран на это довольно смелое заявление американского президента.