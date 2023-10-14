Бывший советник Пентагона полагает, что украинскому лидеру придется пойти на территориальные уступки

В последнее время множество событий ударяет по положению киевского режима. Провал анонсированного контрнаступления ВСУ очевиден уже всем, даже украинским политическим деятелям. К этому добавляются дипломатические трудности Украины с целым рядом стран, но особенно с Польшей. Плюс — внутриполитический фактор в США, где на носу выборы. А ещё, конечно, «израильский кризис», который теперь вытесняет «украинский вопрос» с повестки дня.

Из-за этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сделал довольно громкое заявление: по его мнению, Владимиру Зеленскому придется пойти на территориальные уступки российской стороне, в случае переговоров.

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Сейчас положение украинского лидера зависит от раскладов в Вашингтоне: если там сочтут нужным прекратить поддержку Украины, то и остальные западные страны сделают точно так же.

«Он (Зеленский), скорее всего, отдаст Одессу и Харьков. Русские не изменили своих условий для завершения конфликта...» — заявил Макгрегор в эфире канала Stephen Gardner.

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Разумеется, эти слова Макгрегора пока являются лишь предположением. Сейчас многим сложно представить такой исход конфликта. Но многие важные политические события ещё впереди. И вряд ли дальнейшее развитие ситуации в Израиле пойдет на пользу Киеву.