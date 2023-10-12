Польский политик Анна Брылка предлагает выставить Киеву счет, вместе с рядом других условий

В ходе предвыборных дебатов в Польше политик Анна Брылка, кандидат в депутаты сейма от правой коалиции «Конфедерация», предложила выставить Киеву счет за помощь, ранее направленную Украине. По её словам, абстрактная «благодарность» не считается валютой, особенно, когда речь идет о политике.

Брылка полагает, что Украина должна получить от Варшавы «четкие и жесткие условия», без выполнения которых поддержка Киева невозможна. Помимо оплаты помощи, польский политик назвала и ряд иных условий, среди которых:

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— снятие украинской жалобы на Польшу в ВТО (Всемирная Торговая Организация) из-за запрета на импорт киевского зерна;

— доступ Варшавы к «процессу восстановления украинского государства» после окончания конфликта;

— эксгумация жертв Волынской резни (массовое уничтожение мирного польского населения в 1943 году);

— прекращение «украинизации» торговли между Польшей и Украиной.

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Очевидно, что в польской внутриполитической борьбе «украинский фактор» стал одним из ключевых. В последнее время украинско-польские отношения стремительно ухудшаются. Прежде всего — по экономическим причинам. Варшава защищает интересы собственных фермеров, не видит смысла в поддержке Киева в ущерб себе и устала от наплыва украинских беженцев.