Глава европейской дипломатии недоволен позицией Китая

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель убежден в том, что Китай не имеет права быть нейтральным, когда речь идет о конфликте России и Украины. По мнению дипломата, китайцы смотрят на происходящее под своим углом из-за крайне сложных отношений Поднебесной с США.

Боррель считает, что Китай должен сделать многое, чтобы убедить киевскую власть в том, что страна находится не на российской стороне. Согласно мнению европейского дипломата, Китай не должен оставаться нейтральным в такой ситуации.

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«Быть нейтральным в таком случае все равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий...» — высказал свое мнение Боррель

Китайцы же уже давно намекают европейцам на то, что «украинский кризис» — это проблема, в первую очередь, самой Европы.

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«Всем сторонам необходимо начать с самих себя и создать благоприятные условия для возобновления мирных переговоров путем накопления взаимного доверия...» — так полагали в китайском МИДе в мае этого года.