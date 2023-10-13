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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель убежден в том, что Китай не имеет права быть нейтральным, когда речь идет о конфликте России и Украины. По мнению дипломата, китайцы смотрят на происходящее под своим углом из-за крайне сложных отношений Поднебесной с США.
Боррель считает, что Китай должен сделать многое, чтобы убедить киевскую власть в том, что страна находится не на российской стороне. Согласно мнению европейского дипломата, Китай не должен оставаться нейтральным в такой ситуации.
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«Быть нейтральным в таком случае все равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий...» — высказал свое мнение Боррель
Китайцы же уже давно намекают европейцам на то, что «украинский кризис» — это проблема, в первую очередь, самой Европы.
«Всем сторонам необходимо начать с самих себя и создать благоприятные условия для возобновления мирных переговоров путем накопления взаимного доверия...» — так полагали в китайском МИДе в мае этого года.