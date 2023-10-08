Российский лидер поздравил работников сельского хозяйства

Россия веками была по преимуществу аграрной страной. Так было в дореволюционный период, но даже сталинская индустриализация ещё не привела к количественному превосходству населения «города» перед «деревней».

И сейчас сельское хозяйство остается одной из ключевых составляющих отечественной экономики. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России отмечается во второе воскресенье октября.

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В этом году российский президент В. В. Путин выразил работникам «глубокую признательность за ваш напряжённый труд, за любовь к родной земле, за умение добиваться больших результатов, значимых для всей страны».

Российский лидер уверен, что в этом году в стране будет хороший урожай зерна, овощей и фруктов, вырастут показатели производства мяса, рыбы, молока.

Кстати сказать, в прошлом году Россия собрала рекордный объем зерновых —почти 158 миллионов тонн.

Президент отметил, что отечественный рынок сейчас обеспечен основными продовольственными товарами на 100%. Помимо этого, страна наращивает экспорт продовольствия в другие государства.

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Отметил российский лидер и подготовку кадров, обеспечение их оборудованием и достойными условиями труда.