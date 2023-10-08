Экс-советник Пентагона полагает, что провал контрнаступления серьезно повлиял на боевой дух украинских бойцов

Полковник в отставке и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что контрнаступление ВСУ провалено. Это очевидно уже и самим бойцам ВСУ, которые начали процесс массового дезертирства. Люди устали от бесконечного конфликта. Кроме того, в горнило контрнаступления отправляют совсем неподготовленных граждан.

«Огромное количество людей сдаются на всем протяжении границы» — заявил Макгрегор в интервью каналу Stephen Gardn. Также он заметил, что российская сторона хорошо относится к пленным.

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Бойцы ВСУ практически все знают русский язык, так что им легко выйти на определенную частоту и заявить о собственных «мирных предложениях».

С Макгрегором согласен и аналитик китайского издания South China Morning Post Самид Баша, упоминающий о высоких потерях и сломленном боевом духе ВСУ.

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Всё это происходит на фоне ослабевающей поддержки Украины: в иностранных государствах всё больше политиков сомневаются в необходимости продолжения поставок вооружений и финансирования «украинского вопроса».