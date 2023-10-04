В Германии разочарованы тем, что Россия не превратилась в «поздний Советский Союз»

Немецкая газета Welt разочарована: санкции западных стран не сумели вызвать в России дефицит потребительских товаров. Автор статьи признался, что идея санкция заключалась в том, чтобы ухудшить материальное положение простых россиян, породив у них недовольство политической системой.

В германской газете сделали вывод: для большей части россиян ситуация с продуктами изменилась слабо. Повседневная жизнь граждан осталась на примерно том же уровне. На западе же хотели вернуть россиян в «поздний СССР»:

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«Была надежда, что западные бренды вскоре исчезнут из России и катапультируют российских потребителей обратно в потребительский мир позднего Советского Союза.

Но этого не произошло...» — прокомментировали ситуацию в газете Welt.

Зачастую сложившийся в позднем Советском Союзе дефицит товаров «народного потребления» (в том числе продуктов) называют одной из главных причин краха страны. Популярна и идея о том, что дефицит товаров был создан искусственно, дабы заставить людей проявлять недовольство и «идти в политику».

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Впрочем, в немецкой газете признались: многие бренды из Германии остались работать в России, так как не хотят терять хороший и платежеспособный рынок.