Венгры предлагают европейцам сократить «расходы на Киев» вдвое

В последние недели политическая обстановка в западных странах явно не благоволит Украине. Поляки, американцы, словаки... подводят все. Чего же ждать от венгров, которые с самого начала поддерживали киевский режим менее прочих «коллег» по западному миру?

Агентство Bloomberg сообщает, что Венгрия предложила Евросоюзу сократить расходы на Украину с 2024 по 2027 годы вдвое: с 50 миллиардов евро до 25. В Будапеште полагают, что Киев должен будет отчитываться перед «европейскими партнерами» за расход средств.

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Скорее всего, данные Bloomberg верны, так как венгры уже неоднократно замечали, что на Украине тратят средства на какие-то загадочные вещи, а перед ЕС толком не отчитываются. Будапешт сам зависит от ЕС в плане финансов, требуя разморозить 13 миллиардов евро, предназначенных для Венгрии. В ответ европейские политики требовали от Венгрии «изменений в области демократии и верховенства права». В Будапеште же заявляли, что все требования Брюсселя уже выполнены.

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Короче говоря, венгры в обмен на свое согласие по «украинскому вопросу» требуют от ЕС выполнения обязательств перед своей страной. Грозя в противном случае нанести удары по «киевским финансовым потокам».