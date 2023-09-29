Финны хотят построить новую «Линию Маннергейма»?

Финская газета Helsingin Sanomat сообщает, что Вооруженные силы Финляндии активно скупают земельные участки в районах, граничащих с Россией.

Власти выплатят собственникам земли €750 единовременно и по € 4800 за каждый гектар. Кроме того, будут компенсированы «издержки», в случае причинения вреда частному имуществу.

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Пока что власти Финляндии не сообщали о намерениях создавать протяженную полосу укреплений на границе с Россией. Землю планируют использовать для учений.

«Финские военные на территории таких участков также смогут проводить учения длительностью до 14 дней в год. Они смогут группировать войска, перемещать оборудование, оборудовать склады, устанавливать охрану...» (с) газета «Коммерсантъ»

Впрочем, многие журналисты уже пишут о возможном создании линии обороны, проводя аналогии с первой половиной двадцатого века.

Тогда финны создали укрепленную линию, прозванную «Линией Маннергейма». В период Советско-финского конфликта 1939 — 1940 гг. Красная Армия не смогла прорвать линию с первой попытки, понеся заметные потери. Впрочем, второй штурм «Линии Маннергейма» увенчался успехом.

Ранее финское издание Yle сообщало о строительстве финнами заграждений на протяжении 200 километров. С российской стороны с Финляндией граничат Республика Карелия, Ленинградская область и Мурманская область.

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В прошлом конфликт возникал из-за того, что Финляндия представляла из себя удобный плацдарм для удара по Ленинграду (ныне — Санкт-Петербург).