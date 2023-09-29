В НАТО рассказали о мощи России

29 сентября на сайте НАТО появилась аналитическая статья под авторством экс-сотрудника Пентагона Грегори Уивера. В тексте звучат призывы о необходимости усилить «ядерное сдерживание» на границах с Россией.

По мнению аналитика, сейчас страны НАТО недооценивают возможности Российской Федерации, когда дело идет о применении ядерного оружия.

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«...стратегические ядерные силы сами по себе недостаточно гибки и оперативны, чтобы убедить Россию в том, что НАТО полностью готова противостоять ограниченному использованию (тактического) ядерного оружия...» — полагает американский специалист

Уивер предлагает странам блока НАТО модернизировать истребительную авиацию двойного назначения и усилить потенциал вооруженных сил американскими крылатыми ракетами морского базирования. Последние можно оснащать ядерными боеголовками и ставить на американские подводные лодки.

В целом, автор статьи признает: на западе недооценивают мощь России. По крайней мере, когда речь идет о «ядерном аспекте» предполагаемого конфликта.

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При этом, российское руководство неоднократно указывало на угрожающее расширение НАТО. Ещё в 2021 году российская сторона предлагала ограничить распространение влияния НАТО, но подобное предложение осталось без ответа. Одним из важнейших пунктов российского предложение было недопущение в НАТО Украины.