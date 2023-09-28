Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем рассказал, что его страна намерена строго соблюдать антироссийские санкции.

«Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму» — прокомментировал ситуацию казахский лидер.

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Казахстан, ставший независимым в 1991 году, граничит с Россией. Совсем недавно внутриполитическая ситуация в стране складывалась для Токаева крайне мрачно. Проблемы разрешили не без помощи Российской Федерации.

Тем не менее, после начала СВО Токаев уже не раз говорил о том, что Казахстан будет придерживаться антироссийской санкционной политики. Территориальные изменения в России Казахстаном также не были признаны.

Правда, не все так однозначно: в 2022 году торговый оборот между Россией и Казахстаном составил рекордные 2 триллиона рублей. Об этом летом 2023 года говорил российский премьер, Михаил Мишустин.

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Возможно, что Казахстан все-таки выберет политики лавирования, а не прямого следования в фарватере западных интересов.