Немецкая дипломатия не одобрила приглашение украинского эсэсовца в канадский парламент

Как известно, недавно украинский президент Владимир Зеленский посетил Канаду. На заседание местного парламента был приглашен и девяностовосьмилетний Ярослав Хунка — бывший эсэсовец из дивизии «Галичина». Упомянутое соединение совершило множество военных преступлений в годы Второй мировой.

Канадский спикер палаты общин Энтони Рота назвал Хунку «борцом против русских и советской армии».

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Российская дипломатия на это событие уже отреагировала. Любопытно то, что и немецкий МИД назвал чествование эсэсовца в канадском парламенте «неприемлемым».

Одна загвоздка: в том мероприятии принимал участие и немецкий посол в Канаде, Сабина Шпарвассер. Немецкая дипломатия заявила, что посол ничего не знала о приглашении украинского эсэсовца в парламент Канады. Более того, внезапно и канадцы стали «открещиваться» от чествования Ярослава Хунки:

«Этот инцидент в канадском парламенте неприемлем, о чём ясно заявило и правительство Канады» — прокомментировали ситуацию в немецком МиДе.

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Скорее всего, «этот инцидент» тоже ударит по репутации украинского президента Владимира Зеленского.