Польское издание о проблемах поляков из-за их любви к США и ненависти к России

Традиционно российско-польские (русско-польские, советско-польские) отношения практически всегда сложно было назвать «благополучными». То Речь Посполитая пыталась посадить в Москве своего царевича, то уже Варшава оказывалась в составе Российской империи.

В свое время поляки радостно поддерживали Наполеона Бонапарта против России, рассчитывая на возрождение своей государственности.

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Теперь же «кумир» поменялся с французского на американского. Об этом пишет польский автор Богдан Кулас в издании Myśl Polska. По словам Куласа, теперь Польша попала в зависимость от США. И зависимость эта носит нездоровый оттенок:

«Наше счастье — счастье Америки... Собственное счастье нас не интересует... мы любим страдать за других...»

Но в Штатах не особо думают об интересах Польши. На смену планируемому ранее новому «Китайскому шелковому пути» (который должен был проходить и через Польшу) пришел американо-индийский торговый маршрут.

Сейчас выигрывают такие страны как Индия, Турция, Израиль — за счет «посредничества». Поляки же, ослепленные ненавистью к России, не хотят налаживать с ней взаимовыгодное экономическое сотрудничество, предпочитая «страдать за США».

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Из-за такого поведения страдает, прежде всего, именно польская экономика — полагает Богдан Кулас.