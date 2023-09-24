Американская газета оценила успехи российских бойцов

Пока некоторые аналитики сваливают провалы ВСУ на погоду, неправильный ландшафт или плохую подготовку со стороны «западных кураторов», американская газета The Wall Street Journal нашла все-таки иную причину. Она довольно простая — успехи российских бойцов, их умение адаптироваться к правилам «конфликта XXI века».

Русские части стали активно применять БПЛА (беспилотники), они отлично действуют в обороне, создав мощную систему укреплений. Нашлось «противоядие» и от действий распиаренных «Химарсов»: теперь российские склады находятся за пределами действия этих РСЗО.

реклама

Командующий американскими ВВС в Европе Джеймс Хекер признался:

«Мы зафиксировали несколько направлений, по которым они адаптируются. Конечно, мы внимательно за этим следим...»

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Американские авторы заметили, что пока ВСУ не найдут «эффективные ответы» на успешные изменения в российской тактике, победы им не достичь.