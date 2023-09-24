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Пока некоторые аналитики сваливают провалы ВСУ на погоду, неправильный ландшафт или плохую подготовку со стороны «западных кураторов», американская газета The Wall Street Journal нашла все-таки иную причину. Она довольно простая — успехи российских бойцов, их умение адаптироваться к правилам «конфликта XXI века».
Русские части стали активно применять БПЛА (беспилотники), они отлично действуют в обороне, создав мощную систему укреплений. Нашлось «противоядие» и от действий распиаренных «Химарсов»: теперь российские склады находятся за пределами действия этих РСЗО.
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Командующий американскими ВВС в Европе Джеймс Хекер признался:
«Мы зафиксировали несколько направлений, по которым они адаптируются. Конечно, мы внимательно за этим следим...»
Американские авторы заметили, что пока ВСУ не найдут «эффективные ответы» на успешные изменения в российской тактике, победы им не достичь.