Из-за своего поведения украинский лидер рискует лишиться поддержки

Недавно мир облетели новости об осложнении польско-украинских отношений. Варшава ввела эмбарго на поставки украинского зерна. Кроме того, поляки не будут поставлять ВСУ новую технику (самим пригодится для перевооружения польской армии).

Украинский президент Владимир Зеленский из-за этих (и некоторых других) событий психует, обвиняя Европу в том, что там якобы засели силы, «подыгрывающие» России.

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Британская газета The Spectator отмечает, что президент Зеленский оказался в сложном положении. Которое, скорее всего, в ближайшем будущем станет для украинского лидера ещё хуже.

Дело в том, что Владимир Зеленский пытается выставить расклады в мировой политике таким образом, чтобы казалось — Украина помогает западному миру, а не наоборот. Мол, конфликт якобы спасает страны запада от России. Хотя в реальности это страны запада вынуждены «тащить на себе» киевский режим. Который мало того, что не справился с контрнаступлением, так ещё и постоянно обвиняет в своих проблемах запад.

Возможно, поляки скоро вообще вспомнят о событиях XX века. Президент Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как «утопающий», который пытается утопить тех, кто собирается ему помочь.

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«Президент Украины Владимир Зеленский попал в серьезный переплет» — так оценивают ситуацию в The Spectator.