РИА Новости — об эффективности использования подготовленных западными странами украинских частей

В период летнего «контрнаступления» ВСУ использовали подготовленные западными специалистами бригады. Согласно утечкам из США, всего иностранные советники подготовили девять украинских бригад, это примерно 36 тысяч человек.

От этих частей ожидали каких-то заметных успехов, чего так и не последовало. Американская газета The New York Times недавно отмечала: западная система подготовки отводит заметную роль сержантскому составу вооруженных сил. С точки зрения западных аналитиков такая тактика должна была превзойти российскую.

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РИА Новости отмечают: все известные бригады уже задействованы ВСУ на фронте, но никаких успехов они пока не добились. И, скорее всего, вряд ли добьются в этом году: впереди распутица, а сами украинские представители уже заявляли о том, что им будет мешать зима.

«Они все еще остаются в предполье и пытаются добиться хоть чего-нибудь. Результаты летней кампании ярко демонстрируют: ни о каком превосходстве западной школы боевых действий над российской говорить не приходится. По крайней мере пока...» — так комментируют ситуацию РИА Новости.

Российские бойцы заявляют, что тактика ВСУ вообще примитивизировалась. Поступает такая информация уже и из западных источников: в конце концов, западные специалисты привыкли «разбираться» с афганцами или иракцами. Здесь же иностранные наемники столкнулись с впечатляющей российской огневой мощью.

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Международная англоязычная деловая газета Financial Times полагает, что после провала «контрнаступа» Натовские советники и украинские представители будут валить вину за неудачи друг на друга.