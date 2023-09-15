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«300 тысяч добровольцев» — Путин рассказал о количестве новых контрактников
Российский президент сообщил о численности подписавших контракты с ВС РФ с начала этого года

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На встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко российский президент Владимир Путин назвал количество людей, подписавших контракты с Минобороны.

По словам В. В. Путина, предыдущая информация о 270 тысячах добровольцев, приведенная им 12 сентября, уже устарела, на данный момент число новых контрактников (начиная с начала 2023 года) в рядах ВС РФ составляет 300 тысяч человек. 

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«300 тысяч контрактов с ВС РФ подписано за этот год по состоянию на это утро» — передает ТАСС слова российского лидера.

К этому Владимир Путин добавил, что добровольцы отправляются на СВО из-за патриотических соображений, а не потому, что государство им платит. Ранее российский президент упоминал, что контракты с Минобороны каждый день подписывают от 1000 до 1500 человек. 

Очевидно, что набор контрактников позволяет России не проводить очередные частичные мобилизации (единственная такая мобилизация была проведена осенью 2022 года). На данный момент все официальные представители российских властей отвечают однозначно: новой частичной мобилизации пока не предвидится. 

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#россия #новости #сво #политика #армия #путин
Источник: rbc.ru
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