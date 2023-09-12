Российский президент полагает, что в стране не должны появляться гетто, как на западе

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на VIII Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что российская экономика на данный момент нуждается в мигрантах.

Тем не менее, к этому вопросу нужно подходить осторожно. России необходимо избежать ошибок западноевропейских государств, где уже давно возникли настоящие гетто. Впрочем, в последние годы многие общественные деятели и в России «бьют тревогу».

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В. В. Путин же полагает, что пока ситуация под контролем, а рынку необходимы рабочие руки.

«у нас не так уж и много на рынке труда мигрантов работает — это 3,7 процента» — заметил президент. Российский лидер добавил к этому, что у нас большая часть мигрантов — это граждане бывших советских республик. По мнению Владимира Путина, это несколько упрощает взаимодействие.

Всё же на первом месте, по словам президента, должны быть интересы граждан России. На западе мигранты в итоге превратились не в «поддерживающую экономику силу», но в источник дополнительных, очень серьезных проблем.

«Да, конечно, мы должны это иметь в виду и ни в коем случае не допустить такого развития событий в нашей стране» — отметил Владимир Путин.

К этому российский президент добавил и ещё кое-что: Россия рано или поздно сумеет отказаться от мигрантов, если сумеет развить у себя новые технологии в производстве.

Впрочем, остается ещё проблема низкой рождаемости, как и не самой высокой продолжительности жизни.