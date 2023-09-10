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Business Insider: Россия не выпала из мировой торговли
Санкции не смогли «выключить» Россию — сообщает новостной портал

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Как известно, события 2022 года вызвали настоящую «экономическую атаку» на Российскую Федерацию со стороны западных государств. Европейские и американские политики не скрывали: санкции должны были обрушить российскую экономику. 

Но прошло уже более полутора лет, а масштабного разрушительного эффекта от введенных санкций особо не видно. Более того, Россия восстанавливает экономические позиции в мире. 

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По крайней мере, об этом сообщает авторитетный новостной портал «Business Insider». Западные аналитики с неудовольствием для себя отметили, что трафик российских товаров растет. Россия успешно экспортирует товары, выходя на уровень 2021 года. 

Глава Кильского института мировой экономики Винсент Стамер заявил:

«Это (восстановление российских позиций в мировой торговле — примечание автора) происходит, несмотря на санкции, введенные западными странами, и падение курса рубля, что разочаровывает»

С 2022 года российское руководство особое внимание уделяет развитию отношений со странами Африки, Азии и Южной Америки. Впрочем, и Европа далеко не является единой в своем «антироссийском порыве», чему наглядно служат примеры Венгрии или Сербии. 

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#россия #новости #сво #экономика #торговля
Источник: ura.news
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