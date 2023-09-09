Немецкая газета сообщает о постепенном моральном сломе украинского общества

Несмотря на большие потери ВСУ, украинское общество долгое время было уверено в конечной победе. Многие представители киевского режима даже заявляли, что Зеленский не пойдет на переговоры с Россией из-за боязни потерять свой рейтинг.

Но похоже, что ситуация начинает меняться. Немецкая газета Berliner Morgenpost приводит данные, согласно которым в украинском обществе потихоньку нарастает отчаяние.

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«Большое опасение, которое неоднократно высказывалось в дискуссиях, заключается в том, что, если не будет стабильных и явно видимых военных успехов, поддержка со стороны западных партнеров ослабнет. Вера в быструю победу тает...» — полагает Ян Йесен, обозреватель немецкой газеты Berliner Morgenpost

На «моральное состояние» украинской стороны оказывают влияние два важных фактора. Во-первых — отсутствие каких-либо зримых успехов ВСУ. Во-вторых — приближение зимы. Погода заставит украинцев жить в темноте и холоде.

Традиционно украинцы винят в своих проблемах других, на данный момент — западное сообщество, за его якобы «нерешительность».

История показывает, что «взвинченное» состояние общества, ожидающего победы, может с течением времени сменится на панические или упаднические настроения.