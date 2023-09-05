Это дело рук украинских телеграм-каналов

Известно, что представители киевского режима пытаются улучшить свое положение информационным давлением на российскую аудиторию. Произошедшее в сентябре 2023 года — яркий пример подобного поведения.

Уже не первый день по Сети гуляет поддельный документ, якобы за подписью российского министра обороны Сергея Шойгу. Текст активно распространяется украинскими телеграм-каналами.

реклама

«Приказываю организовать призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации 200 000 граждан в срок не позднее 01.11.2023 г.» — разумеется, этот отрывок по идее авторов подделки должен обеспокоить российских граждан больше всего.

Однако подпись Шойгу в подделке не соответствует оригинальной. Разумеется, расчет злоумышленников ясен: ведь единственная настоящая частичная мобилизация в Российской Федерации происходила в сентябре 2022 года. Тогда было набрано около 300 тысяч человек.

Сейчас все официальные представители российской власти заявляют, что в ближайшее время частичная мобилизация не планируется. 2 сентября 2023 года депутат Госдумы Андрей Гурулев отметил, что ставка сделана на привлечение контрактников, причем предложение пользуется спросом.

Кроме того, массовая мобилизация по мнению Гурулева не имеет смысла: для большого числа мобилизованных нужны соответствующие масштабы производства оружия и боеприпасов.