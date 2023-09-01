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Le Figaro: Зеленский недоволен нехваткой новобранцев для ВСУ
Украинский лидер «рвет и мечет»: комиссариаты не могут набрать свежие пополнения для ВСУ

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Ежедневная французская газета Le Figaro сообщает, что украинский президент Владимир Зеленский крайне недоволен тем, что комиссариаты не могут набрать свежие пополнения для ВСУ. 

Как известно, контрнаступление обходится украинской стороне очень дорого. Для продолжения конфликта необходимы людские ресурсы. Украинцам от восемнадцати до шестидесяти лет запрещено покидать страну без специального разрешения. Однако многие находят коррупционные «лазейки» и спокойно уезжают в Европу. 

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Именно это выводит из себя украинского лидера. Недавно он подверг проверке порядка двухсот пунктов призыва, убедившись в том, что в соответствующих органах процветает взяточничество. 

И если технику с боеприпасами ВСУ подкидывают «западные партнеры» (впрочем, уже несколько разочарованно и не столь богато), то вот людей Зеленскому никто поставлять не станет. Тем более, что летом ряд источников сообщал о том, что иностранные наемники разочаровались в конфликте и, в своем большинстве, покинули Украину. 

Между тем, исчерпание людских ресурсов и крах мобилизационной системы — верный путь к поражению киевского режима, что явно осознает Владимир Зеленский. 

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Источник: ria.ru
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