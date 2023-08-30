Немцы до конца 2023 года собираются обучить 10 тысяч украинцев — МО ФРГ

Несмотря на неудачи украинского контрнаступления, Европа продолжает поддерживать ВСУ.

30 августа 2023 года статс-секретарь немецкого Министерства Обороны Зимтье Мёллер заявила, что Германия до конца года собирается подготовить порядка 10 000 бойцов ВСУ. Кроме того, немецкое руководство будет активнее снабжать украинцев боеприпасами.

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«Боеприпасы - решающий фактор. Соответственно, мы уделяем этому большое внимание...» — заявила Зимтье Мёллер на неформальном заседании министров 27 стран Евросоюза.

Украинских военных в Европе обучают организации логистики, защите от различных видов вооружений. Это происходит в ряде стран — в Германии, Польше, Великобритании и так далее. ВСего в 2023 году европейцы планируют подготовить около 30 тысяч человек (согласно данным газеты Welt).

Между тем, такая забота о силах киевского режима ослабляет потенциал самих европейских держав. В июле 2023 года немецкие представители открыто заявили, что на данный момент Германия не располагает ни одной боеспособной дивизией. Схожая ситуация наблюдается и в сфере снабжения.