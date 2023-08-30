Виктор Орбан: «южный коридор» нельзя атаковать, это повод для столкновения

Диверсия на «Северных потоках» была совершена 26 сентября 2022 года. Официальные расследования датчан, шведов и норвежцев ни к каким конкретным результатам по сей день не привели.

Возможно, именно поэтому венгерский премьер-министр Виктор Орбан решился действовать «на опережение». В интервью известному американскому телеведущему Такеру Карлсону венгерский политик заявил, что нападение на «южный маршрут» поставок газа из Российской Федерации станет поводом для конфликта.

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«Вместе с премьер-министром Сербии мы дали очень ясно понять, что если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, что было сделано с северным, то мы будем считать это поводом для войны, террористической атакой и немедленно отреагируем...»

Поставки газа из России крайне выгодны для развития венгерской и сербской экономик. Собственно, сейчас и немцы признают открыто, что русский газ был «благом для Германии». Видимо, здравомыслие в Юго-Восточной Европе потихоньку набирает обороты.

Виктор Орбан

Некоторые страны понимают, что их экономические интересы стоят неизмеримо выше позиции США. Другой вопрос, что бросать вызов сверхдержаве — не каждому под силу.

Виктор Орбан все чаще становится объектом критики на западе, так как проявляет определенную независимость в решении ряда вопросов, скептически относится с «идеологии толерантности». Сам Орбан считает Венгрию «нелиберальной христианской демократией».