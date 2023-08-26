В Киеве опасаются, что уступки России станут провалом Запада и успехом Путина

26 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил американской газете Politico, что переговоры с Российской Федерацией станут «геостратегическим фиаско» западных стран.

Данилов попытался напугать западную прессу понятием «антидемократическая контрреволюция»: мол, нетолерантные режимы начнут наступление на позиции «оплота демократии» по всему земному шару.

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«...обратный отсчет до начала антидемократической контрреволюции и наступления автократий по всему фронту от Латинской Америки до Китая...» — заявил г-н Данилов

В общем, это «старые страшилки», которые ходили по миру ещё в двадцатом веке. Только там вместо «антидемократической контрреволюции» был «коммунизм», «советская угроза».

Сейчас можно с уверенностью сказать, что г-н Данилов фактически представляет официальную позицию киевского режима. Тем более, что до него схожие заявления делали другие украинские деятели. Например — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

ВСе они выступают против любого сценария «прекращения огня», полагая, что де-факто это будет победа России и Путина. Скорее всего, киевские политики очень боятся оказаться в положении, когда западная поддержка испарится, а сваливать внутриполитические проблемы станет не на кого.

Между тем, о важности переговоров и прекращения огня все чаще говорят многие политики по всему миру.