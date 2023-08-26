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Медведев сравнил СВО с конфликтом 2008 года
В чем разница между конфликтами в Осетии и на Украине?

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Дмитрий Анатольевич Медведев был президентом в период Грузино-осетинского конфликта. Сейчас он стал активным комментатором хода СВО и критиком Запада. 

Зампред Совбеза России 26 августа прокомментировал схожее и различное в конфликтах 2008 и 2022 — 2023 годов. 

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Перекур после перемирия, 2008 год.

Прежде всего, Д. А. Медведев указал на попытку создания в 2008 году «антироссийского анклава» в Грузии. Попытка эта фактически провалилась. Теперь ситуация повторяется, только в куда более глобальном масштабе. 

Но между конфликтами с Грузией и Украиной есть и огромные различия. Вооруженные силы Грузии были небольшими, как и сама страна. 

Совсем другое дело — Украина. Кроме того, американцы на примере Грузии многому научились, потратили гораздо больше времени на взращивание антироссийских сил в Киеве. 

«...наши основные геополитические противники научены опытом Грузии, поэтому выстраивали линию нападения по различным направлениям, начиная от экономических санкций и заканчивая прямыми поставками смертоносных видов оружия...», — так прокомментировал расклады Д. А. Медведев. 

Бывший российский президент добавил, что и Россия времени даром не теряла, сделав из конфликта 2008 года свои выводы, в том числе — в сфере обороны. 

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#россия #украина #сво #новости #политика #грузия #медведев
Источник: russian.rt.com
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