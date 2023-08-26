Бывший российский президент отметил, что американцы всегда преследуют собственные цели

Дмитрий Анатольевич Медведев в свое время был президентом Российской Федерации и председателем правительства. Сейчас он является председателем партии «Единая Россия».

С началом СВО Д. А. Медведев прославился своими яркими высказываниями в Telegram. Многие отмечают, что в период своего президентства Дмитрий Анатольевич был куда дипломатичнее, налаживая отношения с теми же США.

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Президенты Обама и Медведев в Москве 6 июля 2009 года.

26 августа в эксклюзивном интервью RT Д. А. Медведев обвинил Соединенные Штаты Америки в разжигании конфликтов по всему миру. По словам Медведева, американцы активно занимались этим и в XX веке для поддержания собственной экономики.

Действительно, американцы и до Второй мировой войны не являлись «мирной нацией», но все же придерживались политики изоляционизма и укрепления интересов в собственном регионе (куда относили и Южную Америку).

Во второй половине XX века же американцы устроили «гонку вооружений» и противостояние с СССР. Вьетнам не лучшим образом отразился на состоянии американского общества. Но после распада СССР США «реабилитировались» в Ираке.

Д. А. Медведев.

Медведев также заметил, что американцев не интересует судьба Украины, им совсем не жалко население этой страны. Для США данный конфликт — лишь одна из «разменных монет» в глобальной политико-экономической игре.

«Они с удовольствием тратят эти миллиарды долларов, которые Байден выбивает из конгресса и по которым сейчас идут вялые дебаты. Всё равно деньги идут. Это сотни миллиардов долларов. Хоть это и деньги, вынутые из американского бюджета, о чём говорят его оппоненты, но, с другой стороны, американские компании зарабатывают, американский ВПК развивается, он набит заказами...» — заметил Дмитрий Анатольевич