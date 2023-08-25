Американские специалисты полагают, что «контрнаступ» завершится максимум через полтора месяца

Лето заканчивается. И у сил киевского режима остается все меньше времени на то, чтобы впечатлить «западных партнеров». Об этом уже спокойно пишут в самих США.

Журналисты The New York Times побеседовали с соответствующими американскими специалистами. А те рассказали много интересного.

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Во-первых, руководство ВСУ проигнорировало советы западных «спецов» и распылило силы по разным направлениям.

Во-вторых, украинские силы понесли значительные потери, в том числе — среди командного состава. А это бьет не только по эффективности подразделений, но и по их боевому духу.

В-третьих, времени у ВСУ почти не осталось. Осенью чернозем, характерный для местности, превратится в практически непроходимое для техники «месиво». Так что предельный срок для окончания «контрнаступа» — это полтора месяца, но скорее один месяц.

Специалисты США теперь сомневаются даже в том, что к поздней осени силы киевского режима смогут преодолеть хотя бы половину пути до Азовского моря (первоначальные украинские планы предполагали «выход к морю»).

Кроме того, американцы отметили, что российская сторона сумела создать эффективную линию обороны. Фактически украинские формирования так и не сумели подобраться к основным оборонительным позициям, но понесли критические потери.

Американцы прогнозируют затягивание конфликта.