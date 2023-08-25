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23 и даже 24 августа 2023 года многие россияне надеялись, что Евгений Викторович Пригожин каким-то чудесным образом все-таки не сел на тот злополучный самолет. Тем не менее, уже ряд российских политиков говорит об основателе знаменитой ЧВК «Вагнер» в прошедшем времени.
Прежде всего, вечером 24 августа падение самолета прокомментировал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
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Он назвал Е. В. Пригожина талантливым человеком и бизнесменом со сложной судьбой. Российский лидер отметил, что знал Евгения Викторовича с 1990-х годов, Пригожин добивался нужных результатов, но были у него и ошибки.
Свои соболезнования выразил и Рамзан Ахматович Кадыров. Глава Чечни сказал, что гибель Е. В. Пригожина — это «большая утрата для всего государства». Тем не менее, Р. А. Кадыров добавил, что Е. В. Пригожин, привыкший добиваться своего «здесь и сейчас», в последнее время личные амбиции ставил выше государственных интересов.
Свое слово сказал и депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Михайлович Миронов. Он связал катастрофу самолета Пригожина с покушением на известного писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.
С. М. Миронов высказал уверенность в том, что интересантов этих действий настигнет возмездие.
Разумеется, отношение к Е. В. Пригожину во властных кругах не может быть однозначным, учитывая события 24 июня 2023 года, охарактеризованные российским лидером как «военный мятеж». Тем не менее, Евгений Викторович был в последние годы столь известной и деятельной персоной, что его гибель не могла встретить молчание со стороны власти.