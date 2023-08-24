Что известно о катастрофе, из-за которой, возможно, не стало основателя ЧВК «Вагнер»

Евгений Викторович Пригожин в последнее время получил широчайшую известность. Сперва как харизматический лидер ЧВК «Вагнер». Потом — как глава военного мятежа.

Бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого находился Е. В. Пригожин, рухнул вечером 23 августа. ЧП произошло примерно в 18 часов, в Тверской области. Информацию о крушении подтвердили представители МЧС, Росавиации, Следственного Комитета.

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Разбившийся самолёт в марте 2022 года

Уже обнаружено десять тел, семь пассажиров и три члена экипажа. Фрагменты самолета продолжают находить прямо в данный момент. Их разбросало на несколько километров. Шансов выжить в подобном происшествии не было, уже обнаружено все десять тел.

Поскольку тела ещё не опознаны, говорить о гибели Евгения Викторовича со 100% вероятностью пока рано. Однако, всё указывает именно на такой исход событий. Хотя в интернете появилось множество «альтернативных версий», но все они являются скорее конспирологическими.

Арабское издание Al Jazeera сообщает о том, что на месте крушения уже найден смартфон Е. В. Пригожина. Телеграм-каналы, связанные с ЧВК «Вагнер» тоже публикуют информацию, указывающую на гибель основателя компании.

Сам Е. В. пригожин неоднократно заявлял о том, что его могут «убрать». Кроме того, кое-кто уже фактически начал скорбеть по Е. В. Пригожину (например, философ Александр Дугин). В Санкт-Петербурге появился стихийный мемориал.

Фото: PMC Wagner / Telegram / Reuters



Скорее всего, если бы Е. В. Пригожин не полетел на данном транспорте, он бы уже дал об этом знать.

Разумеется, западные СМИ все в один голос утверждают: падение самолета было подстроено.

К делу о падении самолета Пригожина уже приступил Иван Сибул — следователь главного управления по расследованию особо важных дел СК.

Все остальное на данный момент — только предположения и слухи.