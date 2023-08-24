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Крушение самолета Пригожина: главное на данный момент
Что известно о катастрофе, из-за которой, возможно, не стало основателя ЧВК «Вагнер»

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Евгений Викторович Пригожин в последнее время получил широчайшую известность. Сперва как харизматический лидер ЧВК «Вагнер». Потом — как глава военного мятежа. 

Бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого находился Е. В. Пригожин, рухнул вечером 23 августа. ЧП произошло примерно в 18 часов, в Тверской области. Информацию о крушении подтвердили представители МЧС, Росавиации, Следственного Комитета. 

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Разбившийся самолёт в марте 2022 года  

Уже обнаружено десять тел, семь пассажиров и три члена экипажа. Фрагменты самолета продолжают находить прямо в данный момент. Их разбросало на несколько километров. Шансов выжить в подобном происшествии не было, уже обнаружено все десять тел. 

Поскольку тела ещё не опознаны, говорить о гибели Евгения Викторовича со 100% вероятностью пока рано. Однако, всё указывает именно на такой исход событий. Хотя в интернете появилось множество «альтернативных версий», но все они являются скорее конспирологическими. 

Арабское издание Al Jazeera сообщает о том, что на месте крушения уже найден смартфон Е. В. Пригожина. Телеграм-каналы, связанные с ЧВК «Вагнер» тоже публикуют информацию, указывающую на гибель основателя компании. 

Сам Е. В. пригожин неоднократно заявлял о том, что его могут «убрать». Кроме того, кое-кто уже фактически начал скорбеть по Е. В. Пригожину (например, философ Александр Дугин). В Санкт-Петербурге появился стихийный мемориал. 

Фото: PMC Wagner / Telegram / Reuters 

Скорее всего, если бы Е. В. Пригожин не полетел на данном транспорте, он бы уже дал об этом знать. 

Разумеется, западные СМИ все в один голос утверждают: падение самолета было подстроено. 

К делу о падении самолета Пригожина уже приступил Иван Сибул — следователь главного управления по расследованию особо важных дел СК. 

Все остальное на данный момент — только предположения и слухи. 

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#россия #новости #политика #пригожин #катастрофа
Источник: tsargrad.tv
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FelsheR-BAN100912
13:36
За него бы проголосовало максимум 1% морально не уравновешенных, да прочих неудачников. У Путина нет конкурентов. Медведева и коммунистов и то больше бояться надо)).
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
FelsheR-BAN100912
13:33
"Убийство пригожина отличается от всех прочих кремлевских убийств только предельной откровенностью" Ну хоть на костре в доме советов под телекамеры не сожгли. Вполне может быть что Женя бухой порулит...
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
Aleksander Aleksander
13:32
НУ А ЧТО,СТАРЬЁ МОЖНО ОТПРАВИТЬ В ПОЛЁТ В ОДНУ СТОРОНУ,ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАГРУЗИТЬ ПОЛНОСТЬЮ ВЗРЫВЧАТКОЙ
Зеленский попросил у Финляндии списанные F-18 Hornet: Мы берем всё, что нам дают
shurikw
13:28
Тебе вообще лучше помалкивать. Половина оверов знает твою рожу и где ты живёшь. "Тринадцатый" , кстати, частенько здесь пасётся. Прибьёт тебя за длинный язык.
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
FelsheR-BAN100912
13:25
Обученной хорошо воевать ВЧК, подчиняющийся непосредственно своим командирам. Сколько в России этих гос переворотов удачных и неудачных с участием военных было? Неожиданно все!)) Разве что развалить С...
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
Acdsee
13:25
Можно пояснить, что это значит?
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
shurikw
13:25
Путин в своей любимой манере устранил сильного соперника на президентских выборах 2024 года. Пригожин не скрывал своих предвыборных амбиций. И если бы он остался жив, то Путин выборы проиграл бы. А вы...
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
Mr.Vadson
13:23
за ЭТО еще и денег заплатили ... У кого то получится в двух словах лаконично сказать, о чем ЭТО вообще? О тяжелой доле? Заслуженный кол.
Скупой платит дважды или как я купил самую дешевую оперативную память китайского бренда
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