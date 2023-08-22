На смену сорнякам и кустам пришла более распространенная причина для беспокойства — зима

Совсем недавно представители киевского режима заявляли о том, что их «контрнаступу» мешают коварные сорняки и кустарники, в которых легко прятать мины. Я ожидал, что после этого будет найдена новая, традиционная «отмазка» — зима.

И действительно, на дворе ещё август, а швейцарская газета Le Temps передает всему миру беспокойные слова офицера ВСУ: «Грязь, затем снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, все остановится и замрет...»

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Если честно, автор данного блога немного запутался. Совсем недавно киевские представители жаловались на слишком густую растительность. Скоро, по словам данного офицера ВСУ, растительности не будет... что на этот раз не устраивает? Поневоле вспоминается выражение про «плохого танцора».

Разумеется, исторически активные боевые действия в зимний период — не самое распространенное явление. Но для русских и советских войск зима действительно не являлась преградой, можно вспомнить Битву за Москву или Сталинград. Хотя у Красной Армии был и не столь удачный зимний опыт — Советско-финская война, которую за границей часто называют «Зимней». В общем и целом, боевые действия в зимний период (в том числе и наступательные операции) возможны, при должной подготовке.