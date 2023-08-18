Белорусский лидер уверен, что в 2024 году россияне опять выберут Путина

Александр Григорьевич Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года. В этом отношении он «обгоняет» российского лидера Владимира Владимировича Путина. Последний занимал должность президента с 2000 по 2008 годы.А потом — с 2012 года и по настоящее время.

Некоторые российские политики (такие как Вячеслав Володин) заявляли, что наличие Путина на президентском посту обеспечивает благополучие России.

реклама

Что же касается А. Г. Лукашенко, то он не сомневается, что в 2024 году россияне опять выберут Владимира Путина. Так Александр Григорьевич сказал в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Кроме того, белорусский лидер добавил, что у России сейчас слишком срочных дел, нет времени на поиск и подготовку преемника.

«Страна большая, много других проблем, которые надо решать...» (с) А. Г. Лукашенко.

Однако, стоит между делом заметить, что В. В. Путину в 2024 году исполнится уже 72 года. Леонид Ильич Брежнев умер в семидесятипятилетнем возрасте. Поздний СССР испытывал проблемы с молодыми кадрами управленцев, что привело к известному итогу: распаду страны.

Так что готовить преемников необходимо и В. В. Путину, и А. Г. Лукашенко. Если, конечно, они не собираются становиться бессмертными.