Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
DarkNik За пост начислено вознаграждение
Лукашенко не сомневается в победе Путина на предстоящих выборах
Белорусский лидер уверен, что в 2024 году россияне опять выберут Путина

реклама

Александр Григорьевич Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года. В этом отношении он «обгоняет» российского лидера Владимира Владимировича Путина. Последний занимал должность президента с 2000 по 2008 годы.А потом — с 2012 года и по настоящее время. 

Некоторые российские политики (такие как Вячеслав Володин) заявляли, что наличие Путина на президентском посту обеспечивает благополучие России. 

реклама

Что же касается А. Г. Лукашенко, то он не сомневается, что в 2024 году россияне опять выберут Владимира Путина. Так Александр Григорьевич сказал в интервью украинской журналистке Диане Панченко. 

Кроме того, белорусский лидер добавил, что у России сейчас слишком срочных дел, нет времени на поиск и подготовку преемника. 

«Страна большая, много других проблем, которые надо решать...» (с) А. Г. Лукашенко.

Однако, стоит между делом заметить, что В. В. Путину в 2024 году исполнится уже 72 года. Леонид Ильич Брежнев умер в семидесятипятилетнем возрасте. Поздний СССР испытывал проблемы с молодыми кадрами управленцев, что привело к известному итогу: распаду страны. 

Так что готовить преемников необходимо и В. В. Путину, и А. Г. Лукашенко. Если, конечно, они не собираются становиться бессмертными. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #новости #политика #путин #лукашенко #мнение #выборы
Источник: interfax.ru
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 почти за 100тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

62-тонные "британские монстры" Challenger 2 переброшены к передовой и готовятся к боям за Работино
7
Попадание и мощнейшая детонация боекомплекта: дрон-камикадзе «Ланцет» не оставил шансов САУ Paladin ВСУ
2
Снарядная диета отменяется – США дадут Украине 2 000 000 артиллерийских снарядов калибра 155-мм
11
Финский судостроитель заканчивает строительство лайнера в пять раз больше Титаника
4
Потенциальные покупатели уже присматриваются к истребителю РФ 5-го поколения Су-75 Checkmate
1
ЗРПК Панцирь стал "зубастей" и опасней - его вооружили гиперзвуковыми ракетами-перехватчиками
17
Новый комплекс искусственного интеллекта компании NCSoft призван оптимизировать производство игр
+
Tagesspiegel: ВСУ сильно рискуют перебрасывая силы на Купянское направление
1
Производителю ударных дронов «Орион» выставлены иски на сотни миллионов рублей
3
США передают украинской полиции изъятое у местных бандитов оружие
4
Евгений Пригожин зарегистрировал ООО "Группа Вагнера" в Республике Беларусь
2
Данные посадочного модуля НАСА InSight показывают, что дни на Марсе становятся короче
+
Турция заявила о невозможности возобновления зерновой сделки
1
В Европе цена на газ за неделю выросла почти на 40% на фоне забастовок газовщиков в Австралии
+
Rheinmetall закупил ржавые 50 танков Leopard 1 для ВСУ – 20 машин не подлежат восстановлению
3
Microsoft решила покончить с пиратством – обновление Defender удаляет активацию Windows 10/11
17
По словам инсайдера персонажи в GTA VI будут стареть
4
Financial Times: из-за ударов ВС России, ВСУ в срочном темпе меняют дислокацию важного вооружения
1
19Fortyfive: чтобы сохранить территории, власти Киева должны заморозить конфликт
+
Министерство Обороны предлагает дружественным странам отказаться от услуг ЧВК Вагнер
7

Популярные статьи

Вооруженные Силы России "стерли в порошок" украинскую противовоздушную оборону — JT
7
Что известно о Су-75 Checkmate - самом перспективном лёгком истребителе ВКС РФ
17
Австралия за $100 млн сделает американские истребители F-35 еще более малозаметными
6
Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков
27
Какой игровой компьютер я собрал бы для себя в августе 2023 года — крайне непростой выбор
15
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
56
Два отличных фильма с героями, обремененными психическими проблемами
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
54
О Мавзолее Владимира Ильича Ленина и загадках его постройки
5
США больше не являются гегемоном, способным сохранить старый миропорядок — Strategist
5

Сейчас обсуждают

Mr. Night
07:07
Батька дело говорит. Коллективному западу и их.англосаксонским предводителям плевать на так называемую Украину - они ведут войну на два фронта: цель их - ослабить не только Россию, но и не дать так на...
Лукашенко сказал, какой совет дал бы президенту Украины
Aslan Heroes
07:04
Стоимость обслуживания у f35 ниже только если не учитывать стелс покрытие, с ним же стоимость обслуживания сравняется.
Что известно о Су-75 Checkmate - самом перспективном лёгком истребителе ВКС РФ
seedkls
07:03
Если смотреть на серию статей чимбала про линукс не в качестве статей, а сериала по борьбе чимбала против линукса, то вполне сносно
Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков
Александр Коротков
07:02
Боже какие тупые дауны.скидроу.такое ляпнуть могут только неодыкватные дети.вокси под колпаком ФБР уже 3 года.без интернета и ПК живёт.
Минобороны Польши сообщило о начале строительства первых фрегатов
ЧВК Вагнер 1
07:02
Рано или поздно это произойдет . Англосаксы все сделают для того , что бы славяне друг друга убивали . А вот что бы славяне объединились и дали западу по полной за эту травлю , у некоторых мозгов не х...
Лукашенко назвал условие для вступления Белоруссии в боевые действия на стороне России
Б0Т0-ЧАТ
06:54
И когда? Не раньше осени 2024 года. Очередная мрiйно-переможная размазня от ципсоты.
Reuters: США одобрили поставку истребителей F-16 Украине
Б0Т0-ЧАТ
06:52
Перемога, Наты всех мастей радостно бросают в воздуся свои кружевные труселя недельной давности, но скромно не уточняют наименование этой посудины.
Сухогруз из украинского порта приблизился к Турции вопреки российской блокаде
Б0Т0-ЧАТ
06:49
Обычно на эту тему писал Зелот. Куда дели Зелотушку, сатрапы?
Инсайдеры назвали 66 смартфонов Xiaomi, которые точно получат прошивку MIUI 15 на Android 14
Робин Гудеичь
06:46
Гавайи родина демократии? Нет. Так если Белый Дом о пожарах в Греции не переживает, чего переживать о каких-то Гавайях? Вы их вообще на карте то видели?)))
Fox News: демократы разочарованы реакцией Байдена во время пожаров на Гавайях
Виктор Семёнов
06:45
Я бы так сказал, если есть какие то сомнения, то на это есть золотая середина, это R7 5700X - там и 8 ядер, и холодный как 5 5600X
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем