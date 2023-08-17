Поляки опасаются повторения быстрого разгрома и раздела страны как в 1939г

Как сообщает польское издание Myśl Polska, восточноевропейская страна активно закупает наступательное вооружение. Аналитик Эугениуш Зинкевич полагает, что масштабное перевооружение польских сил начато не просто так.

Польский автор полагает, что его стране не следует ввязываться в конфликт и полагаться на западное оружие. Зинкевич вспоминает печальное для Польши участие во Второй мировой войне, когда поляки, стремившиеся до 1939 года удовлетворить собственные претензии к соседям, были быстро разгромлены силами Третьего Рейха.

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Кроме того, польский автор замечает, что стратегия НАТО оказалась плохо подходящей для борьбы с серьезным противником. Недавно польский президент Анджей Дуда делал различные заявления. Одно касалось провала украинского контрнаступления. Другое являлось призывом «остановить Россию». Пока сложно сказать, как поведет себя в ближайшие месяцы польское руководство. Аналитик Эугениуш Зинкевич опасается, что поляки могут заменить украинцев и стать «расходным материалом» в чужом конфликте.