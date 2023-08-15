Почему киевский режим может пасть? На это ответил полковник армии США в отставке

Полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис полагает, что политика президента Владимира Зеленского может привести Украину к краху.

Офицер США называет две основные причины.

реклама

Во-первых, незначительные успехи ВСУ в 2022 году могли «ударить в голову» киевское руководство. Оно «поверило в себя», возгордилось и решило, что является хозяином положения.

Во-вторых, киевское руководство не желает серьезно воспринимать противника. Оно сосредоточилось исключительно на недостатках России, не желая думать об остальном.

Получается, что украинское руководство недооценивает оппонента и переоценивает собственные успехи. Подобный подход действительно может привести к фатальным ошибкам. Впрочем, судя по последним новостям, ошибки ВСУ уже были сделаны.

Дэниел Дэвис, помимо этого, ответил на вопрос: может ли Украина одержать победу над Россией? Полковник дал на этот вопрос отрицательный ответ.

Все это усугубляется ошибками уже западных держав, также переоценивших свои возможности. Их поддержка ВСУ не способна переломить ситуацию в пользу Зеленского.