По мнению бывшего советника главы Пентагона, иностранные наемники устали бороться за ВСУ

Как известно, в украинском конфликте заметное участие на стороне ВСУ принимают иностранные наемники со всего света. Впрочем, уже не в первый раз поступает информация о том, что наемники обескуражены: ведь это не Ирак или Афганистан.

Полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макартур заявляет: иностранцы более не желают драться за киевский режим и массово оставляют позиции.

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«Даже иностранные наемники, которые так рьяно сражались на стороне Украины, сейчас в большинстве своем уже уехали. Они собрали свои вещи и убежали. Наверное, только поляки и остались...»

Понятно дело, что поляки остались: они преследуют собственные интересы, воспринимая западные территории Украины как свои «бывшие земли».

Исторически наемники всегда были не очень надежным войском, лишь редкие военачальники могли заставить их воевать долго на одной стороне (яркий пример такого полководца — Ганнибал Барка, впрочем, в перерыве между Пуническими войнами наемники едва не уничтожили Карфаген).

Большие потери или финансовые задержки практически всегда «ломают» желание наемников продолжать участие в конфликте.