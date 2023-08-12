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«Российский газ был благословением для Германии» — немецкий политик
Глава группы депутатов бундестага полагает, что газ из России был для немецкой экономики «благословением»

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Не секрет, что долгие годы российские ресурсы были очень полезным приобретением для европейской экономики. Особенно много выгод получала с «экономического сотрудничества» Германия. 

Не столь давние политические события серьезно осложнили поставку российских ресурсов на запад. Виноваты в этом, в первую очередь, именно сами европейские политики, в определенной степени «выстрелившие себе в ногу». 

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Оказалось, что российская экономика в мировом масштабе все же имеет заметный вес. 

Вот и глава группы депутатов бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Антон Барон пришел к выводу, что «российский газ был благословением для экономики и нашего процветания». 

Немецкая газета Die Zeit сообщает: Барон даже предложил вернуться к стратегии импорта в Германию российского газа. Разумеется, пока не совсем понятно, как на такое смелое предложение отреагируют другие немецкие политики. 

Переход на возобновляемые источники энергии привел Германию к экономическим проблемам, особенно серьезно повлияв на химическую промышленность, которой исторически всегда славились немцы.

При этом, прошлая зима в Европе была относительно теплой. Уже сейчас аналитики говорят о том, что «Старому Свету» в этом году будет куда сложнее.

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#аналитика #новости #политика #экономика #германия #европа #германия и россия
Источник: rg.ru
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