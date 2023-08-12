Глава группы депутатов бундестага полагает, что газ из России был для немецкой экономики «благословением»

Не секрет, что долгие годы российские ресурсы были очень полезным приобретением для европейской экономики. Особенно много выгод получала с «экономического сотрудничества» Германия.

Не столь давние политические события серьезно осложнили поставку российских ресурсов на запад. Виноваты в этом, в первую очередь, именно сами европейские политики, в определенной степени «выстрелившие себе в ногу».

реклама

Оказалось, что российская экономика в мировом масштабе все же имеет заметный вес.

Вот и глава группы депутатов бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Антон Барон пришел к выводу, что «российский газ был благословением для экономики и нашего процветания».

Немецкая газета Die Zeit сообщает: Барон даже предложил вернуться к стратегии импорта в Германию российского газа. Разумеется, пока не совсем понятно, как на такое смелое предложение отреагируют другие немецкие политики.

Переход на возобновляемые источники энергии привел Германию к экономическим проблемам, особенно серьезно повлияв на химическую промышленность, которой исторически всегда славились немцы.

При этом, прошлая зима в Европе была относительно теплой. Уже сейчас аналитики говорят о том, что «Старому Свету» в этом году будет куда сложнее.