Он считает, что украинским силам ничего не светит

Неудачи распиаренного ранее, заранее анонсированного «контрнаступа» ВСУ становятся всё более очевидными - даже для тех, кто не хотел бы подобных вещей признавать.

В числе таких деятелей явно находится и Анджей Дуда, президент Польши. Он считает, что силы ВСУ в данный момент не смогут достичь никаких заметных успехов. Более того, польский лидер признался в этом... американской газете The Washington Post.

реклама

Разумеется, Дуда подыскал для Зеленского отличную «отмазку»: мол, ВСУ не хватает вооружений (тут хочу заметить, что поляки как-то не сильно стремятся делиться с «киевскими партнерами» снаряжением). Но факт остается фактом:

Анджей Дуда и Владимир Зеленский

«Сейчас они не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск...»

Думается, что это явно не то, что хотели бы услышать в Киеве и Вашингтоне.

Забавно, что в 2020 году Анджей Дуда рассказывал Зеленскому веселые истории о том, как в 1920 году поляки, совместно с петлюровцами, «останавливали Красную Армию» (отмечали столетие Варшавской битвы).