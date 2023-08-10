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Мобилизация на Украине коснется всех мужчин — Тарас Чмут
Именно так заявил глава фонда помощи ВСУ

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В России стало довольно популярным выражение «до последнего украинца». И судя по всему, выражение это вовсе не является сколько-нибудь юмористическим. 

Ведь сегодня глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут откровенно заявил, что, скорее всего, «под ружье» поставят каждого мужчину с Украины. 

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Мол, и потери велики, и бойцы устали, и вообще дело плохо. Так что, рано или поздно, всем им придется отправиться в зону конфликта. 

«Существующий уровень потерь выбивает людей - по ранениям, по здоровью. И это сейчас тотальная проблема: люди, которые год-полтора в окопах на передовой физиологически нуждаются в восстановлении. А чтобы это сделать, их нужно кем-то в этих окопах заменить.

А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизировать. Впридачу к тем, кто есть, потому что они не вечные. А это значит, что из нас троих кого-то точно заберут. А потом второго, третьего...»

Это любопытное признание «с той стороны»: утверждается, что уровень потерь высок.

Британцы отправляются на Первую мировую войну.

Тем не менее, новые призывы на территориях киевского режима могут привести к дополнительному затягиванию конфликта. 

Исторически государства могли в период глобальных столкновений мобилизовать миллионы и даже десятки миллионов. В годы Первой мировой войны Германия поставила под ружье около 14 миллионов человек, Россия — 15-16. В период Великой Отечественной войны через ряды Красной Армии прошло свыше 30 миллионов человек...

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#россия #украина #сво #политика
Источник: ria.ru
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