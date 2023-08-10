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В МВД заметный некомплект личного состава, заявил глава министерства Владимир Колокольцев
В «органах» не хватает людей: глава МВД о проблеме в полиции

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По словам главы Министерства Внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева, отечественная полиция находится сейчас в крайне затруднительном положении. 

Причина — нехватка кадров. По мнению Колокольцева, к 2026 году МВД необходимо набрать не менее 42 тысяч сотрудников для работы в новых регионах России. Но в той же Магаданской области непростая ситуация: там не хватает полицейских и следователей. 

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«У нас за прошлый месяц уволилось из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников...» — сообщил о раскладах Владимир Колокольцев на представлении нового руководства личному составу управлений по Магаданской области и по Севастополю. 

В начале этого года президент Российской Федерации Владимир Путин специальным указом увеличил предельную численность сотрудников МВД на 27 тысяч человек. 

Нужно заметить, что нехватка полицейских ощущалась в свое время ещё в царской России. Консервативные исследователи порой даже называют нехватку городовых причиной Февральской революции 1917 года. При этом, современные исследования показывают, что многие представители царской полиции не сопротивлялись революционерам, а иногда даже помогали им. 

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#россия #политика #новости #история #мвд
Источник: ria.ru
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