Россия готова наступать: заявление советника врио главы ДНР

После уже слишком многим очевидного провала «широко растиражированного» контрнаступления ВСУ, на ум многим приходит неизбежный вопрос: что будет дальше?

Ответ попытался дать советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Д. В. Пушилина — Ян Гагин. Он известен как военно-политический эксперт, сторонник формирования у российской молодежи патриотических ценностей.

реклама

Так вот, по словам Гагина российские войска уже готовы к широкомасштабному «ответу» ВСУ, к «полноценному наступлению». Разумеется, о датах и направлениях этого наступления пока говорить рано, сам Ян Гагин отметил:

«Мы свою задачу выполняем. Когда будет приказ, мы пойдём вперёд...»

Можно предположить, что на данный момент российское руководство сосредоточилось на «подвижной обороне», стремясь нанести силам киевского режима как можно большие потери. С учетом продолжительности и масштабов конфликта, а также наметившегося разочарования на западе, подобные потери могут стать для ВСУ критическими и приблизить завершение противостояния.