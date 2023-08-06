Американский полковник в отставке полагает, что украинское контрнаступление провалилось и привело к огромным потерям

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью, что недавние воздушные съемки украинских территорий подтвердили наличие более чем 120 тысяч свежих захоронений. Всего за 2022 — 2023 годы ВСУ могли потерять до 400 тысяч человек. В этом смысле политика Вашингтона оказалась беспощадна:

«Мы превратили Украину в кладбище. Украинская армия превратилась в пушечное мясо»

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Макгрегор отметил, что для поддержания собственного авторитета киевскому режиму необходимы хотя бы микроскопические успехи. Для доказательства собственной жизнеспособности ВСУ нужно, ценой огромных потерь в живой силе, захватить хотя бы несколько километров территорий.

Ранее Макгрегор неоднократно критиковал политику украинского президента Владимира Зеленского и поведение западных держав. Согласно мнению аналитика, рано или поздно большие потери приведут к развалу ВСУ. А в таком случае российские силы вполне могут дойти и до Киева.