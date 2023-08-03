Если верить Туманном Альбиону, на российской стороне «сражаются» сорняки и кустарники

Исторически враги России и СССР зачастую оправдывали свои неудачи климатом и «большими расстояниями». На холодную зиму ссылались и наполеоновские офицеры, и гитлеровские генералы. Хотя в реальности сложные погодные условия мешают всем сторонам. А немцы, желая разгромить СССР за несколько месяцев, в своих планах просто не предусмотрели наличие зимней униформы для всех войск.

Но сейчас, видимо, появляется новый тренд. Ведь украинское контрнаступление фактически провалилось и обернулось для Киева только большими потерями в живой силе и технике. И репутационными издержками.

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Британская разведка решила поддержать ВСУ и заявила, что на российской стороне «сражаются» сорняки и кустарники. Они, негодники, скрывают мины от глаз украинских войск.

«Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются невспаханными, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях тёплого и влажного лета...»

Возникает вопрос: неужели мудрые натовские советники не предусмотрели подобных «осложнений»? Разумеется, подобное оправдание выглядит не очень убедительно.