Российский президент пожелал воздушно-десантным войскам и далее «выполнять свой долг»

Российский президент Владимир Путин поздравил десантников с их «профессиональным праздником». Исторически именно 2 августа состоялось первое десантирование группы из двенадцати человек. Было это в 1930 году. Скоро в СССР стали происходить уже массовые десантирования войск. Например, в 1935 году, на маневрах Киевского военного округа было десантировано более 1200 бойцов.

Советские и российские десантники зачастую принимали активное участие в различных вооруженных конфликтах и операциях. Об этом напомнил десантуре и российский президент, отметив, что бойцы ВДВ «всегда достойно выполняли свой долг, свято хранили верность присяге и боевому братству».

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Российские десантники, 2018 год.

Лидер Российской Федерации пожелал десантникам и далее отстаивать отечественные национальные интересы.

«Уверен, что десантники и впредь будут с честью отстаивать национальные интересы РФ».

Командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский отметил, что за полтора года СВО более 30 тысяч бойцов ВДВ получили государственные награды. Многие раненые отказывались покидать позиции, другие же — вскоре возвращались в строй.

Воздушно-десантные войска традиционно считаются элитой отечественных вооруженных сил.