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Российский президент заявил об усилении отечественного военно-морского флота.
Владимир Путин указал на пополнение российского ВМФ новыми кораблями в ближайшем будущем.

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Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 30 июля выступил на Главном военно-морском параде. Российский лидер отметил, что флот остается важным элементом обеспечения российских национальных интересов. 

В 2023 году российский флот должен пополнится 30 кораблями разных классов. В качестве примера президент отметил новый ракетный корвет «Меркурий», названный так в честь известного корабля периода одной из Русско-турецких войн. 

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Исторически российский военно-морской флот появился при Петре Великом, в начале XVIII века. Славная история русского флота неоднократно была отмечена выдающимися победами (Гангут и Гренгам, Чесменское сражение, Синопское сражение и т.д.). Впрочем, бывали в отечественной истории военно-морского флота и обидные поражения, самым известным из которых стало Цусимское сражение в период Русско-японской войны 1904 — 1905 гг. 

В России день ВМФ традиционно отмечается в последнее воскресенье июля.  

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#россия #политика #армия #путин #история #заявление
Источник: russian.rt.com
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