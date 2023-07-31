Владимир Путин указал на пополнение российского ВМФ новыми кораблями в ближайшем будущем.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 30 июля выступил на Главном военно-морском параде. Российский лидер отметил, что флот остается важным элементом обеспечения российских национальных интересов.

В 2023 году российский флот должен пополнится 30 кораблями разных классов. В качестве примера президент отметил новый ракетный корвет «Меркурий», названный так в честь известного корабля периода одной из Русско-турецких войн.

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Исторически российский военно-морской флот появился при Петре Великом, в начале XVIII века. Славная история русского флота неоднократно была отмечена выдающимися победами (Гангут и Гренгам, Чесменское сражение, Синопское сражение и т.д.). Впрочем, бывали в отечественной истории военно-морского флота и обидные поражения, самым известным из которых стало Цусимское сражение в период Русско-японской войны 1904 — 1905 гг.

В России день ВМФ традиционно отмечается в последнее воскресенье июля.